Nigeria vs Islandia EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los africanos se medirán ante los 'canguros' en el EstadioVolgogrado Arena en su segundo partido por el Grupo D del Mundial Rusia 2018 . Ambas selecciones necesitan imperiosamente una victoria para complicar a las poderosas de Argentina y Croacia.



La selección de Nigeria perdió 2-0 con Croacia y por eso, necesita encontrar funcionamiento y estilo de juego. Los dirigidos por Gernot Rohr planteará un equipo ofensivo para contrarestar a la selección europea.



HORARIOS DEL NIGERIA VS ISLANDIA EN EL MUNDO:



Argentina: 12:00 m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

España 5:00 p.m.

Uruguay: 12:00 m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Estados Unidos: 8:00 a.m. (Los Angeles), 10:00 a.m. (Chicago), 11:00 a.m. (Washington), 11:00 am (Nueva York), 11:00 am (Miami)

El delantero de Nigeria, comparó a Islandia con Argentina en la previa de este partido. "Obviamente, Islandia no va a ser fácil. Tácticamente, Islandia es un muy buen equipo. Ellos jugaron muy bien contra Argentina. Para mí, el partido con Islandia va a ser más difícil que el partido ante Argentina".

Además, se mostraron sorprendidos por el empate que le sacó a Argentina en el debut. El defensor de Nigeria, Balogun , manifestó que "nadie imaginaba que Nigeria le sacara dos puntos a Argentina. Eso los hace especiales".



Por otro lado, la selección de Islandia sorprendió a más de uno con el partido planteado al equipo Lionel Messi y compañía. Los dirigidos por Heimir Hallgrímsson hicieron una excelente Eurocopa 2016 y ahora llega a jugar su primer Mundial en la historia.



Los abanderados Aaron Gunnarsson se sienten motivados para su inmediato partido y saben que si sacan una victoria podrían tener serias oportunidades de clasificarse a Octavos de Final.



Probables alineaciones:

Nigeria: Francis Uzoho: Shehu, Balogun, Troost-Ekong, Idowu; Obi Mikel, Etebo, Ndidi; Victor Moses, Iheanacho e Iwobi.

Islandia: Halldorsson; Saevarsson, Ragnar Sigurdsson, Arnason, Magnússon; Gunnarsson, Halfredsson, Gylfi Sigurdsson; J. B. Gudmundsson, Bjarnason y Finnbogason.