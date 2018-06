Panamá vs Bélgica EN VIVO Día, hora y canal del partido por el Grupo G del Mundial Rusia 2018

Panamá vs Bélgica EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los 'canaleros' se enfrentarán a los 'Diablos Rojos' en el Estadio Olímpico Fisht, Sochi en su primer partido del Grupo F del Mundial Rusia 2018 .



Los panameños se encuentran instalados en la ciudad Saransk , que está a 600 kilómetros de Moscú. Los dirigidos por Hernán 'Bolillo' Gómez confían en sus jugadores para que no se achiquen ante ninguna selección en Rusia 2018.



La selección de Panamá tratará de alcanzar una regularidad tras haberse clasificado por primera vez a una Copa del Mundo . La ansiedad ha crecido pero esperan llegar en óptimas condiciones al debut.



Bélgica , por su parte, tratarán de brindar un espectáculo con sus figuras Eden Hazard y Romelu Lukaku . Además, llegan como la selección revelación tras haberle ganado 3-0 a Egipto y 4-1 a Costa Rica.



Panamá vs Bélgica se enfrentarán en su primer partido de Rusia 2018 este lunes 18 de junio a las 10:00 a.m. (hora peruana).



España: 5:00 p.m. | BeinSports y ZDF

Costa Rica: 6:00 a.m. | Teletica 7, SKY Sports y TD Más

Argentina: 12:00 m. | DirecTV y TyC Sports

Chile: 11:00 a.m. | Canal 13, Mega y TVN

Perú: 10:00 a.m. | Latina y DirecTV Sports

Colombia: 10:00 a.m. | DirecTV Sports

Estados Unidos: 11:00 a.m. | Fox Sports 1

México: 10:00 a.m. | Televisa y TV Azteca

Ecuador: 10:00 a.m.

Paraguay: 8:00 a.m.

Uruguay: 9:00 a.m.

Bolivia: 8:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m

¿Dónde se jugará Panamá vs Bélgica? El Estadio Olímpico Fisht de Sochi con capacidad para 48 mil espectadores será el escenario donde se jugará el debut de ambas selecciones en Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Panamá vs Bélgica? En nuestro país, Latina y Directv Sports serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Panamá vs Bélgica vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



