Panamá vs Bélgica EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Se enfrentan por el Grupo G de Rusia 2018

Panamá vs Bélgica EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. Ambas selecciones se enfrentan en su primer partido por el Grupo G de Rusia 2018 este lunes 18 de junio a las 10:00 a.m. (hora peruana) en busca de los primeros tres puntos.



Bélgica, con un plantel plagado de estrellas (Hazard, De Bruyne, Courtois, Mertens, Lukaku), muchas de ellas en la Premier League, por eso el seleccionador de los belgas, el español Roberto Martínez, sueña con igualar o superar al equipo que hace cuatro años llegó hasta los cuartos de final.



Sus dudas principales en Bélgica están en defensa, donde Vincent Kompany y Thomas Vermaulen llegaron al torneo recuperándose de sendas lesiones.



Por su parte, en Panamá, el técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez podrá contar con todos sus efectivos, incluido el volante José Luis Rodríguez, recuperado de los problemas musculares que le obligaron a entrenar al margen del grupo al comienzo de la semana.

HORARIOS Y CANALES EN OTROS PAÍSES

España: 5:00 p.m. | BeinSports y ZDF

Costa Rica: 6:00 a.m. | Teletica 7, SKY Sports y TD Más

Argentina: 12:00 m. | DirecTV y TyC Sports

Chile: 11:00 a.m. | Canal 13, Mega y TVN

Perú: 10:00 a.m. | Latina y DirecTV Sports

Colombia: 10:00 a.m. | DirecTV Sports

Estados Unidos: 11:00 a.m. | Fox Sports 1

México: 10:00 a.m. | Televisa y TV Azteca

Ecuador: 10:00 a.m.

Paraguay: 8:00 a.m.

Uruguay: 9:00 a.m.

Bolivia: 8:00 a.m.

Venezuela: 8:00 a.m

Panamá vs Bélgica: Alineaciones probables

Panamá: Jaime Penedo; Mikael Murillo, Román Torres, Fidel Escobar, Eric Davis; Gabriel Gómez; Aníbal Godoy, Armando Cooper, Edgar Bárcenas, José Luis Rodríguez; y Blas Pérez.



Bélgica: Courtois; Vertonghen, Boyata, Alderweireld; Meunier, Fellaini, Witsel, Carrasco; Hazard, Mertens y Lukaku.

