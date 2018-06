Panamá vs. Bélgica EN VIVO HOY . La selección centroamericana luchará por seguir este lunes el camino marcado por México , Islandia y Suiza cuando haga su debut en Rusia 2018 que han dado la sorpresa en este Mundial. Este duelo se jugará a las 10:00am en el Olimpiyskiy Stadion Fisht, en Sochi.



Este será el debut de Panamá en un Mundial y quiere empezar con el pie derecho pues según el DT 'Bolillo' Gómez "cualquier cosa puede pasar. Digo muy claro que los favoritos son ellos (Bélgica), pero si nosotros tenemos un buen día también podemos sacar algo", dijo convencido el seleccionador panameño.

Para este Panamá vs. Bélgica , el 'Bolillo' aseguró que su equipo "está soñando lo más grande que podemos, pero lo más importante es llegar muy bien a nuestro país después de este Mundial, sintiéndonos orgullosos del trabajo".



En tanto Bélgica, con Eden Hazard y Romelu Lukaku parte como gran favorito del Grupo G del Mundial Rusia 2018 , incluso más que Inglaterra de Harry Kane. Sin embargo su DT Roberto Martínez no se fía. "Espero a un equipo panameño muy fuerte porque para ellos es una oportunidad histórica, representar a tu país por primera vez en una Copa del Mundo. Es algo único. Mi preocupación es que nos veamos afectados por ello".

CANALES DEL MUNDO QUE TRANSMITIRÁN EL PANAMÁ VS. BÉLGICA



Perú 10:00 a.m. Latina, DirecTV y TV Perú

Colombia 10:00 a.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports

Argentina 12:00 p.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports

México 11:00 a.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

España 5:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad

Uruguay 12:00 p.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A.

Canadá CTV, RDS, TSN

Chile 12:00 p.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Costa Rica 9:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar

Ecuador 10:00 a.m. RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos (Nueva York) 11:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Estados Unidos (Miami) 11:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Guatemala Tigo Sports, Azteca, Sky, Movistar Play

Probables alineaciones Panamá vs. Bélgica:



Bélgica: Courtois - Vertonghen, Boyata, Alderweireld - Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco - Mertens, Eden Hazard - Lukaku. DT: Roberto Martínez



Panamá: Penedo - Amir, Escobar, Torres, Davis - Gómez, Godoy, Cooper, Bárcenas, Rodríguez - Blas Pérez. DT: Hernán Darío Gómez