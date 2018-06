Panamá vs Inglaterra EN VIVO Día, hora y canal por el Grupo G del Mundial de Rusia 2018

Panamá vs Inglaterra EN VIVO HORA Y CANAL TV. Los 'canaleros' se enfrentarán a Inglaterra en el estadio Nizhni Nóvgorod por su segundo partido del Grupo G del Mundial de Rusia 2018 .



La selección de Panamá perdió en su debut por 3-0 frente a Bélgica y necesitará una victoria para no quedar fuera de manera temprana del Mundial de Rusia 2018.



La 'canaleros' que se clasificó al Mundial de manera polémica al ganarle por 2-1 a Costa Rica con un gol 'fantasma' de Blas Pérez. Sin duda, los panameños voltearon la página y ahora piensan ganar este segundo partido para asegurar no perder sus chances de clasificarse a la siguiente fase.



Su máxima figura, el arquero Jaime Pinedo , busca darle confianza y dinámica a un equipo que no puede amilanarse ante las selecciones poderosas que enfrntará. Actualmente, el arquero juega en el Dinamo Bucarest. Durante las últimas horas, Hernán Darío Gómez 'El Bolillo' aclaró que ha trabajado duro con sus jugadores para llegar en óptimas condiciones y enfrentar a estos equipos.



Inglaterra , por su parte, atraviesa un cambio generacional luego del fracaso de la Eurocopa de Francia. El entrenador Gareth Southgate confía en su elenco joven pero con mucho talento de cara a este segundo partido del Mundial.



Panamá vs Inglaterra se enfrentarán en su segundo partido de Rusia 2018 el domingo 24 de junio a las 7:00 a.m. (hora peruana).



HORARIOS DEL PANAMÁ VS INGLATERRA EN EL MUNDO:



Argentina: 9:00am | DirecTV y TyC Sports

Bolivia: 8:00am | Red 1, TigoSports

Perú: 7:00am

Brasil: 9:00am | O'Globo

Chile: 9:00am | Canal 13, Mega y TVN

Colombia: 7:00am | DirecTV Sports

Ecuador: 7:00am | DirecTV Sports

México: 7:00am | Televisa y TV Azteca

Uruguay: 9:00am

Venezuela: 8:00am

Estados Unidos: 5:00am (Los Angeles), 7:00am (Chicago), 8:00am (Washington), 8:00am (Nueva York), 8:00am (Miami)

¿Dónde se jugará Panamá vs Inglaterra? El Estadio Nizhni Nóvgorod con capacidad para 45 mil espectadores es el escenario escogido para el segundo partido de este grupo en Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán Panamá vs Inglaterra? En nuestro país, Latina y Directv Sports (Latinoamérica) serán los encargados en transmitir el partido a todo el Perú.



¿Quieres seguir el Panamá vs Inglaterra vía Internet? La mejor alternativa la trae Trome.pe con su especial del Mundial Rusia 2018 donde te traemos todos los detalles no solo de este encuentro, sino también de todos los partidos que Perú y las demás selecciones enfrentarán en esta Copa del Mundo.



