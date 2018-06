Panamá vs Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo G del Mundial de Rusia 2018

Panamá vs Inglaterra EN VIVO EN DIRECTO. Los 'canaleros' se medirán con los ingleses en el Estadio Nizhni Nóvgorod a las 7:00 a.m. (hora peruana) por su segundo partido en el Grupo G del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por la señal de Latina y Directv Sports.



La selección de Panamá necesita imperiosamente una victoria para no perder pisada a sus rivales en el Grupo y además, complicar sus posibilidades de clasificar a los Octavos de Final. Los dirigidos por Hernán 'Bolillo' Gómez saben de lo vital que es ganarle a un competidor directo como es Inglaterra .



Los 'canaleros' perdieron en su debut 3-0 con Bélgica y no mostraron un buen nivel futbolístico. Con su abanderado, Ramón Torres , buscarán los panameños hacer un buen partido en la segunda fecha. Por lo pronto, la oncena titular del debut será la misma que aparecerá en el terreno de juego.

Su entrenador Hernán 'Bolillo' Gómez confirmó la dificultad para clasificar a la siguiente fase. "Va a ser nuestro partido más difícil, hemos estado viendo videos de Inglaterra y es un equipo muy táctico, recupera el balón muy rápidamente y tiene un enfoque de un solo toque que es increíble. No tienen muchas estrellas individuales como Bélgica, pero trabajan bien como equipo"-



Gómez reconoció que a pesar de que los resultados no se les han dado, la primera experiencia mundialista de Panamá ha sido una gran enseñanza. "Venimos a un Mundial a luchar con los grandes. Panamá debe pensar en la próxima cita tras todo el aprendizaje adquirido, sin dejar de luchar en este torneo", finalizó.



Inglaterra , por su parte, depende directamente de la capacidad goleador de Harry Kane . Durante su debut ante Túnez, no se pudo ver a una selección inglesa con funcionamiento colectivo en el juego. Por ello, su entrenador Gareth Southgate, sabe de la importancia de ganar este partido para meterse en Octavos.



HORARIOS DEL PANAMÁ VS INGLATERRA EN EL MUNDO:



Argentina: 9:00am | DirecTV y TyC Sports

Bolivia: 8:00am | Red 1, TigoSports

Perú: 7:00am

Brasil: 9:00am | O'Globo

Chile: 9:00am | Canal 13, Mega y TVN

Colombia: 7:00am | DirecTV Sports

Ecuador: 7:00am | DirecTV Sports

México: 7:00am | Televisa y TV Azteca

Uruguay: 9:00am

Venezuela: 8:00am

Estados Unidos: 5:00am (Los Angeles), 7:00am (Chicago), 8:00am (Washington), 8:00am (Nueva York), 8:00am (Miami)





Probables alineaciones:

Inglaterra: Butland; Walker, Stones, Phil Jones, Rose; Henderson, Dier, Sterling, Dele Alli; Kane y Rashford.

Panamá: Penedo; Machado, Román Torres, Baloy, Ovalle; Gabriel Gómez, Godoy, Bárcenas, Quintero; Gabriel Torres y Blas Pérez.