Panamá vs Noruega EN VIVO EN DIRECTO. Los 'canaleros' se enfrentarán a los noruegos este miércoles a las 12 m. (hora peruana) en el estadio de Ullevål Stadion de Oslo por un partido amistoso preparatorio para el mundial Rusia 2018 . El partido será transmitido por la señal de beIN SPORTS y RCN.



La selección de Panamá dirigida por Hernán Darío Gómez no sabe de victorias en sus partidos amistosos luego de su último encuentro por eliminatorias en el mes de octubre en 2017. Estos resultados preocupan y mucho al comando técnico y a los hinchas que no han tenido un buen recibimiento para con ellos.



HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Perú / 12:00 m.

Panamá / 12:00 m.

Colombia / 12:00 m.

Ecuador / 12:00 m.

Chile / 1:00 p.m.

España / 7:00 p.m.

Argentina / 2:00 p.m.

Los Ángeles / 10:00 a.m.

New Jersey / 12:00 m.

La selección panameña necesita encontrar un funcionamiento y este partido le servirá para alinear el once titular que debutaría en Rusia 2018 . Pues el 'Bolillo' Gómez, ha estado probando diversas opciones en su oncena inicial.



Los 'canaleros' ya pueden contar con sus mejores jugadores como Felipe Baloy, Anibal Godoy, Blas Pérez y Román Torres . Los futbolistas referentes de este equipo creen que pueden hacer un buen mundial.



Por otro lado, la selección de Noruega enfrentó a Islandia en un partido que ganó por 3-2. Los 'noruegos' buscan consolidar un equipo tras no poder clasificarse al mundial.



La figura más importante de su equipo es el delantero del Borenemouth de la Liga Inglesa, Joshua King . Sin duda, se han convertido en uno de los líderes de este equipo.



Su entrenado Lars Lagerback busca tener un conjunto competitivo para la próxima clasificación a la Eurocopa . Este viene a ser su objetivo más importante porque no acude desde la 'Euro' de Bélgica y Holanda 2000.



La última vez que los noruegos acudieron a un mundial fue al de Francia 1998 y se encuentran en un proceso de reconstrucción.



Finalmente, la selección de Panamá jugará este partido amistoso y espera enfrentar a Bélgica en el inicio de Rusia 2018 el próximo 18 de junio. Luego tendrá que medirse con Inglaterra y Túnez.



Probables alineaciones:

Panamá: Penedo; Machado, Baloy, Escobar, Davis; Gómez, Bárcenas, Murillo, Godoy, Rodríguez y Pérez.



Noruega: Jarstein; Svensson, Nordtveit, Ajer, Linnes; Henriksen, Fossum, Berge, Johansen; Johnsen y King.