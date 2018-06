Panamá vs Túnez EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo G del Mundial de Rusia 2018

Panamá vs Túnez EN VIVO EN DIRECTO. Los 'canaleros' se medirán con los tunecinos en el Mordovia Arena a la 1:00 p.m. (hora peruana) por el último partido del Mundial de Rusia 2018 . El partido será transmitido por la señal de Latina y Directv Sports . (TV Panamá: RPC TV, Telemetro, TVN)



Panamá vs Túnez será un duelo de eliminados en el Grupo H. La selección de Panamá jugó su primer Mundial en la historia pero no pudo cosechar hasta el momento una victoria. Por ello, quieren despedirse de la mejor manera ante una débil selección tunecina.



Los dirigidos por Hernán 'Bolillo' Gómez saldrán con un equipo ofensivo a pesar de contar con Armando Cooper y Michael Murillo por suspensión. Además, de ser el último partido de Felipe Baloy en la selección de Panamá, así lo anunció este martes.

Inglaterra 6-1 Panamá: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: DirecTV)

Túnez , por su parte, necesita una victoria para recuperar confianza y permitirle a sus hinchas festejar. Una victoria, sin duda, será irse de Rusia 2018, de una manera digna. Además, los dirigidos por Nabil Maâloul no podrán contar con tres lesionados: Mouez Hassen, Dylan Bronn y Syam Ben Youssef .



Panamá vs Túnez se enfrentarán en su tercer partido de Rusia 2018 el jueves 28 de junio a la 1:00 p.m. (hora peruana).



Argentina: 3:00 p.m.

Colombia: 1:00 p.m.

Ecuador: 1:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

España 8:00 p.m.

Uruguay: 3:00 p.m.

Venezuela: 2:00 p.m.

Estados Unidos: 11:00 am (Los Angeles), 1:00 pm (Chicago), 2:00 pm (Washington), 2:00 pm (Nueva York), 2:00 pm (Miami)

Bélgica 5-2 Túnez: Goles y resumen (Autor: FIFA | Fuente: Optus Sport)

Panamá vs Túnez no se han enfrentado en toda la historia de los Mundiales. Sin duda, será la primera vez que se vean las caras en este tipo de competencias.



Probables alineaciones:

Panamá: Jaime Penedo, Román Torres, Fidel Escobar, Luis Ovalle, Adolfo Machado, Gabriel Gómez, Blas Pérez, José Luis Rodríguez, Edgar Barcenas, Ricardo Ávila, Aníbal Godoy.

Túnez: Aymen Mathlouthi, Hamdi Nagguez, Oussama Haddadi, Yohan Benalouane, Yassine Meriah, Ellyes Skhiri, Fakhreddine Ben Youssef, Ferjani Sassi, Anice Badri, Saifeddine Khaoui, Wahbi Khazri