Paolo Guerrero aterrizó en Rusia con la selección peruana y dio sus primeras declaraciones | FOTOS | VIDEO

La selección peruana arribó a Rusia y ya se encuentra preparada para iniciar su participación en una nueva Copa del Mundo tras 36 años de ausencia. Paolo Guerrero , capitán de la bicolor, dio sus primeras palabras apenas aterrizó en suelo ruso.



"Me siento muy emocionado, estamos aquí en Rusia. Nuestro objetivo está clarísimo. Estamos muy contentos de estar aquí. Tenemos un gran equipo, así que nos quedan estos días para prepararnos bien para este partido contra Dinamarca”, declaró Paolo Guerrero a Latina.



Sin duda, la emoción de nuestros futbolistas de la selección peruana de cumplir su sueño de jugar el Mundial Rusia 2018, no se podía dejar pasar. Y de esta manera, lo reflejó nuestro capitán.

Paolo Guerrero declaró apenas piso suelo ruso. Video: Latina

Además, Paolo Guerrero indicó que se siente bien físicamente y que el grupo se encuentra en perfectas condiciones para afrontar el Mundial Rusia 2018 de la mejor manera.



"Físicamente, llego muy bien. El partido de ayer me sirvió muchísimo para estar en óptimas condiciones. Todo el mundo está muy bien, eso es lo que se quería. Nadie llega sin complicaciones, no hay lesiones ni preocupaciones", mencionó Paolo Guerrero .



Finalmente, el capitán de la selección peruana se refirió al entrenamiento de este domingo en Gotemburgo. "Hoy la práctica ha sido tranquila. Esperamos recuperarnos del partido de ayer y prepararnos para el primer partido", sentenció.



La selección peruana debutará el próximo sábado 16 de junio frente a Dinamarca a las 11:00 a.m. (hora peruana). Posteriormente, enfrentará a Francia y Australia.