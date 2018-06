Paolo Guerrero y Samuel Umtiti se dijeron de todo en el Perú vs Francia por el Mundial Rusia 2018

En el Perú vs Francia, Paolo Guerrero y Samuel Umtiti tuvieron un cruce de palabras que terminó en una tarjeta amarilla para el 'Depredador' en el Mundial Rusia 2018.



Sucedió en el minuto 21' cuando el árbitro cobró una falta inexistente de Paolo Guerrero a Samuel Umtiti, y ambos se dijeron de todo en el Perú vs Francia.



Al final, el juez principal decidió poner tarjeta amarilla a Paolo Guerrero, pero a Samuel Umtiti no le puso nada pese a que fue él quien le jaló la camiseta al peruano.



Pelea de Guerrero con Umtiti. (Video: FIFA / Fuente: DirecTV Sports)

