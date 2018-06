Paolo Guerrero y su triste rostro tras quedar en el banco de suplentes para Perú vs Dinamarca por Rusia 2018

Paolo Guerrero , quien se unió a la selección peruana luego de quedar habilitado por el Tribunal Suizo, no será de la partida ante Dinamarca , primer rival de la 'bicolor' en el Grupo C del Mundial Rusia 2018.



Ricardo Gareca optó por Jefferson Farfán como único punta en el Perú vs Dinamarca, dejando a Paolo Guerrero en el banco de suplentes, situación que generó este rostro en el delantero.



Serio y poco animado, así se mostró Paolo Guerrero para las cámaras oficiales de la FIFA cuando hacía su ingreso al reciento deportivo.

Pese a ello, lo más probable es que Paolo Guerrero ingrese en algún momento de la segunda parte del partido contra Dinamarca. Ricardo Gareca tiene la decisión.



Perú, que regresa a un Mundial luego de 30 años, generó mucha expectativa en los peruanos, quienes viajaron masivamente hasta Rusia para llenar el Mordovia Arena de Saransk.