En el Perú vs Francia, Pedro Gallese tuvo una espectacular atajada ante un potente remate de Lucas Hernández por el Mundial Rusia 2018.



Corría el minuto 42 cuando Lucas Hernández recibió un pase solo, dejando a la defensa peruana atrás e hizo un remate potente frente a Pedro Gallese en el Perú vs Francia.



Allí fue donde intervino Pedro Gallese para que Lucas Hernández no pueda anotar el segundo de Francia por el Mundial Rusia 2018.



Puede seguir todas las incidencias del Perú vs Francia por el Mundial Rusia 2018, AQUÍ.

Tremenda tapada de Pedro Gallese. (Video: FIFA / Fuente: DirecTV Sports)