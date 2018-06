Pedro Suárez Vértiz: Su conmovedor apoyo a la selección peruana tras eliminación del Mundial Rusia 2018

El cantante Pedro Suárez Vértiz en diversas ocasiones ha alentado a la selección peruana y el apoyo hacia su país no se ha menguado pese a la eliminación de la 'Blanquirroja' del Mundial Rusia 2018.

Tras dar la derrota de Perú ante Francia , la cual dejó fuera del Mundial Rusia 2018 a la selección peruana , Pedro Suárez Vértiz escribió emotivo mensaje a la 'Blanquirroja'.

"Lloré cuando Perú quedó eliminado en Argentina 78 y España 82. También cuando no clasificamos a México 86. Era muy niño quizás. Sin embargo hoy no. Es más, estoy feliz. No sé porqué. Quizás llore otro día, pero hoy no. Dios bendiga a los peruanos en Rusia. Arriba Perú!!!" , escribió Pedro Suárez Vértiz en Twitter .

La publicación tuvo acogida entre los usuarios de la red social, quienes han respaldado la opinión sobre la selección peruana de Pedro Suárez Vértiz .

Pedro Suárez Vértiz tweet de apoyo a la selección peruana (Twitter) Pedro Suárez Vértiz tweet de apoyo a la selección peruana (Twitter)

Cabe mencionar que Pedro Suárez Vértiz no es el único de la farándula que ha mostrado su apoyo a la selección peruana.

