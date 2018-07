Pep Guardiola: Esto dijo entrenador sobre su llegada a la selección argentina [VIDEO y FOTOS]  

Josep Guardiola acaparó las portadas de los principales medios de comunicación argentinos, luego que creciera el rumor de su posible llegada a la selección argentina , tras su nuevo fracaso en el mundial de Rusia 2018 . El entrenador del Manchester City tiene una posición sobre quien debe ser el DT de la albiceleste.



Entre los candidatos a ponerse el buzo de la selección argentina están Pep Guardiola , Diego Simeone, Marcelo Gallardo y Ricardo Gareca. Pero en las últimas horas el exentrenador de Lionel Messi pasó adelante en las preferencias de los argentinos que sufrieron una decepción en Rusia 2018 .



Pese a que renovó contrato con el Manchester City, existió mucho ruido sobre que Pep Guardiola reemplazaría a Jorge Sampaoli quien llegó ayer a Buenos Aires para presentar su informe a cerca de lo sucedido con la selección argentina en Rusia 2018 .



Como respuesta a este rumor en el que se involucra a Pep Guardiola , uno de los mejores entrenadores del mundo, se hizo viral una entrevista que el español concedió meses atrás a la cadena ESPN. "Argentina tiene que ser entrenada por un entrenador argentino. La gente piensa que porque he ganado en Barcelona y soy muy bueno iré a Brasil o argentina y no es así", señaló el catalán.



Pep Guardiola no solo ha sido el entrenador que más partido le sacó al talento de Lionel Messi (Barcelona) sino que además ha llegado a ganarse la confianza de otros jugadores de la selección argentina como Sergio Agüero y Nicolas Otamendi (Manchester City).



Asimismo, Pepe Guardiola es un admirador del ex técnico dela selección argentina , Marcelo Bielsa, quien es su modelo a copiar y no tiene miedo a elogiar. "Mi admiración por Marcelo Bielsa es enorme, mejora mucho a los jugadores. No conozco a ningún jugador que haya estado con Bielsa que no me hable bien de él", comentó.



El catalán además es un admirador de Argentina donde se le ha visto más de una vez disfrutando de sus vacaciones y aceptando la recomendación e invitación de algunos de sus jugadores nacido en el Río de La Plata.