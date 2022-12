El defensor portugués Pepe, quien arrancó el duelo ante Marruecos como capitán, quedó muy descontento por la derrota de su selección en cuartos de final, no solo porque significó su eliminación, sino también porque, desde su punto de vista, hubo algo raro en el arbitraje del colegiado Facundo Tello.

Para el exdefensa del Real Madrid, resulta sospechoso que el referí del Portugal vs. Marruecos haya sido de nacionalidad argentina. Según el experimentado futbolista, esto, sumado a las declaraciones de Lionel Messi quejándose de los árbitros tras el Argentina vs. Países Bajos, pudo influir en el presunto mal arbitraje del cotejo que significó el adiós de Portugal.

“Es inadmisible que un árbitro argentino nos pitara hoy después de lo que sucedió ayer, con Messi quejándose. Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina” , declaró tras el encuentro.

¿Qué dijo Messi del arbitraje?

Lionel Messi felicitó a la ‘albiceleste’ por la clasificación este viernes para las semifinales. Asimismo, ‘Leo’ tuvo palabras respecto al arbitraje de Mateu Lahoz, así como el próximo duelo ante Croacia.

“(Cuando llegó) el empate sentí mucha bronca, no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro, porque enseguida te amonestan o te sancionan, pero creo que la gente vio lo que fue. La FIFA tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así para un partido de esta trascendencia, que no está a la altura ”, indicó Messi, mostrando así su descontento con Lahoz.

Asimismo, el futbolista del PSG se refirió al entrenador de Países Bajos: “Sufrimos demasiado injustamente. Nos merecíamos pasar. Quizá no hicimos un gran partido, después el árbitro lo mandó a la prórroga. Siempre nos jugaba en contra. En la última jugada (la del empate) no era ‘foul’. Van Gaal vende que juega bien al fútbol y nos metían pelotazos”.

Marruecos venció 1-0 a Portugal de Cristiano Ronaldo y está en semis

Marruecos venció 1-0 al Portugal de Cristiano Ronaldo y accedió a las semifinales de la Copa del Mundo Qatar. Youssef En-Nesyri marcó el único tanto del encuentro y llevó a su selección a ser la primera proveniente de África en llegar a instancias semifinales. Ahora, los dirigidos por Walid Regragui esperan al ganador de Francia vs. Inglaterra.

Revisa aquí el resumen del duelo por cuartos de final.