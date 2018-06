Un periodistas danés, que cubre todas las incidencias del Mundial Rusia 2018 , se acercó a un grupo de hinchas peruanos para entrevistarlos y saber sus apreciaciones sobre el próximo duelo Perú vs. Dinamarca . El hombre de prensa con micrófono en mano y acompañado de su camarógrafo acomodó a un grupo de compatriotas que se encuentra en Rusia para la Copa del Mundo y entonces sucedió lo inesperado.



El periodista danés, algo nervioso por no saber español, no tuvo mejor idea que usar Google Traductor para entrevistar al 'Gladiador Cholo', el 'Inca' y la 'Ñusta peruana' en los alrededores del estadio donde esta mañana entrenó la selección peruana .



El hombre de prensa intentó hablar en español pero todo le salió mal, pues ni el 'Gladiador Cholo', ni el Inca y su esposa lo entendieron, por lo que el periodista empezó a reírse de lo nervioso que estaba, mientras que nuestros compatriotas también se reían con él para darle más confianza.

Pero no todo quedó ahí, ya que un grupo de hinchas peruanos al escuchar al periodista danés hablar un español que nadie entendió empezaron a trolearlo y le dijeron "vamos a ganarle a Dinamarca" , lo cual causó que todos empiecen a reírse.



Tal parece que el Google Traductor no ayudó mucho al joven danés, quien luego habló en inglés con el Inca y su esposa, y pudo realizar su trabajo con normalidad con la ayuda de su camarógrafo.

Los hinchas peruanos en Rusia están causando sensación en toda la previa del Mundial , ya que son muy solicitados en la Plaza Roja, lugar que se ha convertido en el punto de concentración de todos los fanáticos de la blanquirroja.