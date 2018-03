Perú en Argentina 78: "Marcos Calderón recibió una llamada la noche antes del partido" [VIDEO y FOTOS]

POR: JOSÉ ‘HUACHANO’ LARA



Todas las voces, de un lado y otro. Todas necesitan expresarse. Los ‘héroes’ de ayer, mundialistas históricos, se pronuncian sobre las palabras de José Velásquez , quien señaló con nombres y apellidos que ante Argentina, en 1978, seis peruanos jugaron para atrás.



Ottorino Sartor, suplente de Ramón Quiroga en ese torneo, narró también su propia historia de ese día fatídico.



¿El ‘Patrón’ ha dicho la verdad?

Estoy un poco impresionado. No entiendo por qué tiene que ‘embarrar’ a tanta gente.



¿Pero hubo cosas raras en ese partido con Argentina?

La actitud de Marcos (Calderón) para armar el equipo, la forma como alineó dan mucho que pensar.



Germán Leguía asegura que el entrenador pidió que conversen entre ustedes para definir la alineación...

Él (Marcos) no aceptaba sugerencias de jugadores, dirigentes, ni de nadie. No permitía que se metan en su trabajo.



Para Germán fue raro que Hugo Sotil y Guillermo La Rosa no jugaran y ni los pongan en la banca...

No creo que los haya mandado adrede a la tribuna.



¿Cómo se vivió desde la banca?

Marcos, días atrás, venía conversando conmigo y me daba la esperanza de que iba a atajar ante los argentinos. Pero antes de salir del hotel para el estadio, en la charla técnica previa, confirmó a Ramón Quiroga.



Era la oportunidad para jugar en un Mundial...

Fue mi tercera frustración. La otras dos fueron cuando quedé fuera de México 70 y tampoco pude jugar ante Chile, cuando definimos, en Uruguay, quién clasificaba a Alemania 1974.



Trascendió que hubo una reunión, donde los jugadores pidieron que atajes ese compromiso...

No estuve en esa conversación y no me invitaban.



En serio, ¿no hubo nada raro?

La noche anterior al duelo, Marcos (Calderón) recibió una llamada telefónica que lo puso de mal humor.



¿Tanto así?

Antes de atenderla estaba entusiasmado, pero luego cambió. No sé quién lo llamó ni qué le pidieron.



Bueno gracias, don Ottorino, porque es necesario aclarar muchos temas que están flotando.

Solo quiero que sepan que vivir un Mundial es algo muy importante para todo futbolista.