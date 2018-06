Perú tras eliminación de Rusia 2018: ‘La derrota es parte de la vida’, asegura el psiquiatra Carlos Bromley

“La hinchada no debe estar triste, porque se luchó hasta el último minuto. Hemos demostrado al mundo que jugamos limpio y que tenemos valores. Debemos entender que la derrota es parte de la vida”. Así, el médico psiquiatra Carlos Bromley alentó a los hinchas, que ayer terminaron desolados por la eliminación de Perú en Rusia .



Para el especialista, el regreso de la Bicolor a un Mundial nos devolvió la fe y esperanza, algo que debemos mantener pese a cualquier resultado. Pidió sosiego y resignación a los hinchas. “No culpemos a nadie de esto (la eliminación) porque en la cancha salen once jugadores. Así es el fútbol”, mencionó.

Por ello, invocó a los padres de familia a dar buen ejemplo y no actuar con frustración o rabia ante sus hijos, pues ellos lo copiarán y no aceptarán los fracasos de la vida. “Tenemos que actuar con raciocinio y no con las emociones. Esto es parte de crecer y madurar”, indicó.



Recomendó distraernos con otras actividades para olvidar el asunto del fútbol y no discutir con nadie por estos temas.

HASTA EL FINAL

Las calles lucieron tristes. La derrota de Perú provocó lágrimas de muchos hinchas que llegaron a las plazas y restaurantes.



Durante el encuentro, en la Plaza de Armas, la hinchada no perdió la ilusión y alentó hasta el último minuto. “El arco se nos ha cerrado. Perú está al nivel de los grandes y no merecíamos perder. Esto duele”, se lamentó Ramón Medina.

SEPA QUE...

* Muñecos de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y ‘Orejas’ Flores hicieron la ‘previa’ en la Plaza de Armas.

* En el Mall Plaza Bellavista, un grupo de desadaptados rompió sillas y armó escándalo tras derrota de Perú.

