La selección peruana se despide este martes del Mundial de Rusia 2018 enfrentando a Australia por la última fecha del Grupo C. La bicolor no logró buenos resultados pero mantiene el apoyo incondicional de la hinchada.



Los dirigidos de Ricardo Gareca no son ajenos al apoyo de los hinchas peruanos en Rusia. Pues nuestros compatriotas, realizaron un gran esfuerzo para llegar a tierras europeas y darle todos los ánimos a nuestros muchachos que llegaron a un Mundial después de 36 años.



La selección peruana cayó en su debut por 1-0 contra Dinamarca y luego quedó eliminada frente a Francia. Ahora, será una prueba vital para la bicolor de irse del Mundial de Rusia 2018 con una victoria.

Perú vs Australia: Hinchas ponen la fiesta en Sochi previo al último partido de la bicolor de Rusia 2018

Al finalizar el partido, Ricardo Gareca terminará legalmente su vínculo con la selección peruana y durante el mes de julio dará una respuesta afirmativa o negativa sobre su continuidad.



