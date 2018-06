La selección peruana se entrenó este domingo en el Estadio de Khimki Stadium, al noreste de Moscú, antes de emprender vuelo hacia Sochi para jugar su último partido del Mundial de Rusia 2018 frente a Australia .



Durante 15 minutos, la prensa pudo observar el clima distendido de nuestros jugadores dentro del campo de entrenamiento. Entre las principales novedades del equipo de Ricardo Gareca , Jefferson Farfán no se entrenó y quedó descartado para enfrentar a Australia tras sufrir un duro golpe en la cabeza cuando disputó una jugada fortuita con el arquero de la Sub-20.



Jefferson Farfán continuará internado en una clínica local en observación a pesar de estar estable. "El jugador impactó con el arquero rival sufriendo un traumatismo cráneo encefálico", informó el área de prensa de la Federación Peruana de Fútbol.

Perú vs Australia: Jefferson Farfán y Alberto Rodríguez no jugarán el último partido del Mundial

Por otro lado, Alberto Rodríguez también quedó descartado por una dolencia muscular. Su puesto sería ocupado por Anderson Santamaría . Pero no todas las noticias son malas. El volante Renato Tapia se encuentra recuperado del golpe sufrido ante Dinamarca y estará en el once titular.



La selección peruana quedó eliminada tras perder por 1-0 ante Dinamarca y Francia en los dos primeros partidos del Grupo C de Rusia 2018. Ante estos resultados, la bicolor quedó sin opciones ni posibilidades de avanzar a la siguiente fase.