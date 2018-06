Perú vs. Australia: Memes de Facebook y Twitter de la victoria de la selección peruana en Rusia 2018 | FOTOS

Perú se despidió del Mundial Rusia 2018 con una contundente victoria ante Australia y miles de hinchas inmediatamente celebraron el triunfo de la selección peruana que rompió el maleficio de no ganar en una copa del Mundo en de 40 años. Los memes de agradecimiento a la bicolor no se hicieron esperar en las redes sociales en esta despedida blanquirroja en el estadio de Sochi.



André Carrillo anotó el primer gol de Perú en Rusia 2018 y las redes sociales y millones de peruano no cabían de felicidad, pues muchos pensaban que la bicolor se despediría de este mundial con cero puntos y sin anotar un gol, pero la selección peruana cumplió su promesa de irse de esta Copa del Mundo con un triunfo en agradecimiento a los miles de hinchas que los acompañaron en su camino a este sueño mundialista.



Y los memes, más allá de reprochar, son de agradecimiento a esta selección peruana que logró romper récords de asistencia, impulsó la economía y hasta logró que los peruanos seamos más unidos, algo que nunca antes se había visto.

Sin duda, Rusia 2018 va a echar de menos a la hinchada más bonita, más colorida y más fiel.