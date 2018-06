Perú vs Australia: Periodista de Fox Sports indignado con hinchas que perdieron fe y vendieron sus entradas

Un dura denuncia hizo el periodista peruano de Fox Sports, Mauricio Loret de Mola , a un día del Perú vs Francia por la fecha 2 del Mundial Rusia 2018 en el Ekaterimburgo Arena. ¿Qué pasó? ¿Los hinchas perdieron la fe en la 'Bicolor'?



A través de su cuenta de Twitter, Mauricio Loret de Mola , señaló que hinchas de Perú están vendiendo sus entradas del Perú vs Australia de la última jornada del Grupo C del Mundial Rusia 2018 .



Todo esto luego que la dolorosa derrota de Perú ante Dinamarca que lo dejó con pocas chances de clasificar a octavos de final del Mundial Rusia 2018 .

"Mal mensaje de los hinchas, y amigos, que están vendiendo sus entradas para Sochi ante Australia. La gente no tiene memoria", lanzó Mauricio Loret de Mola .

"Este grupo mostró que responde a la adversidad. Confíen. Este grupo no dio señales para creer en ellos. Hasta el final. ¡Vamos perú, carajo!", añadió el periodista deportivo de Fox Sports.



Antes de chocar con Australia, Perú se medirá ante Francia en un partido de vida o muerte para los de Ricardo Gareca desde las 10:00 a.m. (hora de Perú).