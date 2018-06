Perú vs Australia EN VIVO . Peruanos y australianos chocan por la última fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018 en el Olímpico de Sochi. En esta galería conoce el posible once de Ricardo Gareca.



Perú de Ricardo Gareca buscará despedirse del Mundial Rusia 2018 con una victoria ante Australia . Esto tras derrotas ante Dinamarca y Francia.



Pero no la tendrá fácil, ya que Australia todavía tiene chances de clasificar a octavos de final del Mundial Rusia 2018. El partido promete. No te lo pierdas.

¿Y cómo jugaría Australia?



Australia: Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Kruse, Leckie, Rogic, Nabbout.