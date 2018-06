Perú vs Australia EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por el Grupo C del Mundial Rusia 2018

Perú vs Australia EN VIVO EN DIRECTO . La 'Blanquirroja' se mide ante los 'Canguros' este martes en el Olímpico de Sochi por la última fecha del Grupo C del Mundial Rusia 2018 . El partido arrancará a las 9:00 a.m. por las señales de Latina, TV Perú y DirecTV.



¿Vas a seguir el Perú vs Australia vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, reacciones y más. ¡No te lo pierdas!



Perú , sin chances de avanzar a octavos de final del Mundial Rusia 2018 , buscará despedirse de la competencia con un triunfo ante Australia , obligado a ganar para soñar con la clasificación.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



Argentina / 11:00 a.m.

Uruguay / 11:00 a.m.

Chile / 10:00 a.m.

Paraguay / 10:00 a.m.

Venezuela / 10:00 a.m.

Bolivia / 10:00 a.m.

Perú / 9:00 a.m.

Colombia / 9:00 a.m.

Ecuador / 9:00 a.m.

México / 9:00 a.m.



Luego de dos derrotas por 1-0 (ante Dinamarca y Francia), Perú quedó sin opciones de seguir en carrera en el Mundial Rusia 2018 . Pese a ello, los dirigidos por Ricardo Gareca están dispuestos a lograr los 3 puntos y darle una alegría a la multitudinaria hinchada que sigue a la 'blanquirroja' en Rusia.

Una de las grandes bajas que tendrá el Perú vs Australia será el delantero Jefferson Farfán, quien se quedó en Moscú, internado en una clínica, tras un golpe de cabeza en uno de los entrenamientos de la selección peruana.



Otro de los jugadores que también quedó descartado para el Perú vs Australia es el defensa Alberto Rodríguez por lesión. Su lugar en el once titular será ocupado por el defensa Anderson Santamaría.



En otras novedades respecto al equipo titular de Perú , el mediocampista Renato Tapia volverá desde el arranque ante Australia tras quedar al margen frente a Francia.



Australia (3° con 1 punto) aún puede lograr el pase a octavos de final. Para ello deberá ganar a Perú por al menos 2 goles de diferencia y esperar que Francia (1° con 6 puntos) derrote a Dinamarca (2° con 4 puntos).

Perú vs Australia : Alineaciones probables



Perú : Gallese; Advíncula, Santamaría, Ramos, Trauco; Tapia, Yotún, Flores, Carrillo; Cueva, Guerrero.



Australia : Ryan; Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich; Jedinak, Mooy, Kruse, Leckie; Rogic, Nabbout.