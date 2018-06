En el Perú vs Dinamarca, Edison Flores se mandó un tremendo lujo en el primer tiempo en partido por el Grupo C del Mundial Rusia 2018.



En el minuto 35 del primer tiempo, Edison Flores interceptó el balón y se sacó al rival con una tremenda 'huacha' en el Perú vs Dinamarca por el Mundial Rusia 2018.



El Mordovia Arena, repleto de hinchas peruanos, estalló en aplausos tras la gran jugada de Edison 'Oreja ' Flores.



'Huacha' de Edison Flores. (Video: FIFA / Fuente: DirecTV)