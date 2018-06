Perú vs Dinamarca: Hincha de la bicolor engordó 25 kilos para pasar como discapacitado y comprar entrada

Mientras la selección peruana se prepara para enfrentar a Dinamarca este sábado en el Mordovia Arena, miles de hinchas de las 'Blanquirroja' han ido a Rusia 2018 a apoyar al equipo de todos. Entre el grupo de hinchas que llegaron para ver a la bicolor hay una historia particular.



Un seguidor de la selección peruana -quien no quiso dar su nombre completo-engordó 25 kilos en tres meses para comprar una entrada de discapacitados y así poder ver a la 'Blanquirroja' en Rusia 2018.



Entre los cerca de 43 mil peruanos que consiguieron entradas para Rusia 2018, y que según datos de la FIFA convirtieron a el país en el octavo que más compraron, cada hincha fue hasta las últimas consecuencias. Como Miguel F., un limeño de 24 años, que se expuso a un significativo cambio de cuerpo.



"Las entradas se terminaron enseguida, y yo no podía quedarme afuera del Mundial. Soy más fanático de Perú que de mi equipo, Universitario. Fui a todos los partidos de las Eliminatorias, incluso cuando sólo éramos 20 mil, ante Ecuador. Así que me había jurado venir a Rusia", explicó Miguel en diálogo a la agencia DPA, que pudo conseguir esta historia mientras los miles de hinchas de la 'Blanquirroja' alentaban a los jugadores que llegaron a Saransk.

"Lo único que quedaban, en la web de la FIFA, eran entradas para discapacitados. Me fijé cuáles eran los requisitos: estar en sillas de ruedas, algo específico para mujeres y sufrir de obesidad mórbida, 35 de IMC, el índice de masa corporal. Me fijé la mía, estaba en 30 e hice cuentas. Debía subir 25 kilos", detalló Miguel F., que por lógicas razones no quiso dar su nombre completo, pues sabe que la FIFA podría quitarle la entrada.



Según contó el hombre, comía mucho carbohidratos porque solo tenía tres meses para presentar el certificado médico de obesidad corporal para que la FIFA acceda a darle una entrada para el Perú vs Dinamarca.



En la entrada del hincha de la selección peruana dice 'obese seat' (asiento para obesos), para el encuentro que jugará este sábado la selección peruana ante Dinamarca, en el Mordovia Arena, de Saransk.



"Por las dudas seguí comiendo, no sea cosa que no me dejen pasar", aclaró, entre risas, mientras terminaba de arreglar su viaje a Saransk, y ahora puede estar este sábado para alentar a Perú.



REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE