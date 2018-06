Perú vs Dinamarca: El conmovedor mensaje de 'MisterChip' a la 'Blanquirroja' tras su debut en Rusia 2018

Perú vs Dinamarca se enfrentan en el regreso de la bicolor a un Mundial después de 36 años y uno de lo más emocionados fue 'MisterChip', quien envió varios mensajes cuando la 'Blanquirroja' inició el encuentro ante la selección europea.



"¡Ha llegado tu momento Perú. Disfrútalo... y Gánalo!Aquí estaremos apoyando a los chicos de Gareca", escribió 'MisterChip', quien se considera un gran fanático de la bicolor.



Tras unos minutos iniciados el encuentro entre Perú vs Dinamarca por el Mundial Rusia 2018, 'MisterChip' alabó el juegó de la 'Blanquirroja'.



"¡Qué bien ha empezado Perú!", escribió 'MisterChip', muy enérgico, esperando que la bicolor gane este encuentro por el Mundial Rusia 2018.



Puedes ver todas las incidencias del Perú vs Dinamarca por el Mundial Rusia 2018, AQUÍ.

'MisterChip' se declaró fanático de la selección peruana. (Captura: Twitter)

