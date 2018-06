Perú vs Dinamarca: Periodista danés sorprendió con un correcto castellano y habló sobre la 'Blanquirroja' | VIDEO

Previo al Perú vs Dinamarca , un periodista danés entrevistado por Trome.pe explicó las virtudes y falencias de su selección que enfrentará a la 'Blanquirroja' este sábado a las 11 a.m. en el Mordovia Arena en Rusia 2018.



El periodista danés explicó-en un correcto castellano- que así como la selección peruana, ellos también llegan invictos con 15 partidos, terminando muy bien en las Eliminatorias donde en el repechaje vencieron por 5-1 a Irlanda.



Sin embargo, como toda selección también tiene polémicas. Una de ellas fue la no inclusión de Nicklas Bendtner-que jugó en Arsenal y Juventus- en Dinamarca porque según el entrenador Age Hareide no creía que estaba "preparado para la primera batalla contra Perú".



"Supuestamente no fue convocado a la selección danesa porque estaba lesionado, pero hace dos días jugó en su club actual, el Rosenborg Ballklub de la Eliteserien de Noruega", dijo el periodista danés a Trome.pe.



Periodista danés hace análisis sobre Perú vs Dinamarca. (Video: Trome.pe)

“Hay un clima enrarecido. No sabemos qué piensan los jugadores. Otro tema que ha llamado la atención es que Daniel Wass, jugador del Celta de Vigo, considerado entre los cinco mejores jugadores de Dinamarca, no fue llamado porque no tiene buena relación con el entrenador", agregó el periodista.



Según el hombre de prensa de Dinamarca, no podría decir cómo influyen estos cambios en los jugadores, pues en "Perú veo un optimismo enorme".



"Lo más importante es que Christian Eriksen -estrella de Dinamarca - ya tuvo su hijo, pues no estaba entrenando por esperar el nacimiento", mencionó el periodista que en el partido frente a la selección peruana siente que será un encuentro "muy parejo".



Perús vs Dinamarca se enfrentan este sábado a las 11 a.m. en el Mordovia Arena, previamente habrán jugado Francia vs Australia (5 a.m.), por el Grupo C de Rusia 2018.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE