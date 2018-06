Perú vs. Dinamarca: Ricardo Gareca no pierde el estilo y mantiene esta cábala en el Mundial Rusia 2018 | VIDEO

Ricardo Gareca no sorprendió a los peruanos, pero sí a periodistas extranjeros que cubren el Mundial Rusia 2018 al no lucir el tradicional terno que los DT de selecciones están acostumbrados a lucir en la cancha cuando su equipo está en el campo de juego. El 'Tigre' prefirió mantener su estilo y ponerse el acostumbrado buzo deportivo.



Para muchos este estilo de Ricardo Gareca no es más que seguir cumpliendo a rajatabla sus tradicionales cábalas. Precisamente, una de estas es la de lucir en buzo como ya tiene acostumbrados a todos los hinchas peruanos.

Se sabe que Ricardo Gareca es un técnico muy metódico y cabalístico, tal como, incluso, los mismos jugadores de la selección peruana se animaron a contar en más de una ocasión. Entre las cábalas más conocidas del 'Tigre' está la de nunca tener algo verde dentro de los camerinos que Perú va a utilizar previo a un partido importante.



También previo al partido con Uruguay durante las eliminatorias, Ricardo Gareca aprovechó para tomarse una foto con una novia en el hotel donde concentraba la selección peruana. Para él esto era señal de buena suerte y así fue, pues a los charrúas le ganamos en esa fecha 2-1.

Ricardo Gareca foto con novia

Otra de las cábalas conocidas por Ricardo Gareca es que no puede escuchar canción es de Marc Anthony, por un pasado oscuro durante su paso por Colombia (Independiente Santa Fe), por ello en los entrenamientos y durante el traslado de la selección peruana solo se escuchaba salsa peruana y algunas canciones de artistas como El General y Auténticos Decadentes.