Perú vs Dinamarca: Trome alentó junto a la hinchada de la bicolor hasta el estadio previo a su debut

Perú vs Dinamarca se enfrentan hoy en el regreso de la 'Blanquirroja' al Mundial después de 36 años. Emoción total. Y en Saransk, los hinchas de la bicolor hicieron un banderazo previo al partido. Trome.pe acompañó a los seguidores de la bicolor hasta el Mordovia Arena. AQUÍ DETALLES DEL PARTIDO.

Por ejemplo, el hincha peruano Daniel Etchevarría se enteró de que sufría una artritis severa en las rodillas poco después de que la selección peruana se clasificó a Rusia 2018, algo que no había conseguido en 36 años. El diagnóstico significaba que el contador peruano tendría poca capacidad de movimiento si hacía el viaje al equipo europeo para alentar al equipo nacional.



Pero no había modo de perderse este suceso, ni siquiera por estar confinado a una silla de ruedas durante el viaje a Rusia 2018.



Y cuando otros peruanos comenzaron a cantar a todo pulmón en el Fan Fest de Saransk, el hincha de 51 años se puso, vistiendo su camiseta “de la suerte” y con lágrimas en los ojos.



“Tenía que estar acá. Me siento un mensajero de Perú. No importa lo lejos que vayamos, ahí estaremos”, dijo Etchevarría, quien se trasladó de Lima a Rusia 2018. “Yo estuve en el repechaje contra Nueva Zelanda que nos puso acá, y cuando Jefferson Farfán anotó el primer gol para que ganáramos 2-0, lloré y lloré y lloré”.



Trome.pe acompañó a los hinchas de la bicolor en su camino al estadio. (Video: Trome.pe/José Lara)

Hoy, Perú enfrenta a Dinamarca en su primer encuentro mundialista desde España 1982, Etchevarría figuraba entre los 35 mil peruanos que invadieron la ciudad más pequeña entre las subsedes del Mundial. Los aficionados peruanos serían amplia mayoría en la Arena Mordovia de 44 mil butacas.



Como la mayoría de los peruanos, Etchevarría estaba escéptico acerca de la posibilidad de ver a Perú en el Mundial. La percepción cambió el año pasado, cuando una racha invicta que abarcó los últimos ocho partidos de la eliminatoria sudamericana catapultó a Perú al repechaje. Ese desempeño origina que algunos consideren a Perú como favorito para avanzar a la siguiente fase en el Grupo C.



Al igual que Etchevarría, Ángel Carranza gastó unos 10 mil dólares en el viaje. En su caso, voló desde Dallas para seguir a la selección peruana en Saransk, Ekaterimburgo y Sochi. Permanecerá en Rusia más tiempo si Perú sigue adelante.



Carranza tuvo que hacer un sacrificio para emprender esta aventura: Vendió su Ford Mustang GT, para costeársela.



“Es una gran inversión, pero esperamos décadas para gastar nuestro dinero en esto”, comentó Carranza, quien trabaja precisamente como vendedor de autos. “El dinero va y viene si yo no hubiera viajado acá no me lo perdonaría”.



Carranza vestía una camiseta del club Alianza de Lima. Iba acompañado por tres fanáticos peruanos, incluidos dos a quienes había conocido recién en un aeropuerto ruso.



Todos presenciaron el jueves, en el Fan Fest, el partido inaugural de la Copa del Mundo, en que Rusia trituró 5-0 a Arabia Saudí. Cantaron y entonaron un cántico, tan frecuente ahora en estas tierras, que incluso los lugareños se lo han aprendido.



“¿Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer? ¡Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer!”, dice el coro.



