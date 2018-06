Emoción a flor de piel. Una marea de hinchas con camisetas blanquirrojas invadió la ciudad de Saransk a pocas horas del debut de la selección peruana en el mundial Rusia 2018 , ante su similar de Dinamarca. AQUÍ DETALLES DEL PARTIDO.

Los aficionados peruanos realizaron un banderazo mientras se dirigían al estadio Mordovia Arena de Saransk , que marcará el regreso del 'Equipo de todos' a un mundial, después de 36 años.

Con cánticos, banderas y demás elementos alegóricos al Perú, los hinchas dejaron en claro que, en este partido ante Dinamarca, seremos locales.

Perú vs. Dinamarca: 'Tsunami' de hinchas blanquirrojos invade Saransk ¡IMPRESIONANTE!

Perú llega a este debut con la moral a tope y con más de 30 millones de peruanos esperanzados en que haga un buen papel en este Mundial Rusia 2018 a pesar de estar en uno de los grupos más difíciles de esta Copa del Mundo con Dinamarca, Francia y Australia .



Para este Perú vs. Dinamarca Ricardo Gareca no quiere arriesgar y por ello Paolo Guerrero no estará desde el arranque ante el equipo danés. Aquí más detalles.