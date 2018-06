Perú vs Dinamarca EN VIVO . El equipo de Ricardo Gareca debuta en el Mundial Rusia 2018 frente a los daneses este sábado en el Mordovia Arena por la primera fecha del Grupo C. Revisa la galería con el posible once de la 'Bicolor'.



Llegó el día para la selección peruana . Volverá a jugar un partido del Mundial luego de 36 años. Su rival será Dinamarca Saransk, que seguro lucirá un gran marco de hinchas.



Perú saldrá en busca de los 3 puntos para arrancar con pie derecho el Mundial Rusia 2018 , pues luego tendrá que chocar ante Francia, una de los candidatos a levantar el trofeo.



ASÍ JUGARÍA DINAMARCA



Dinamarca : Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Larsen; Delaney, Kvist, Poulsen, Eriksen: Sisto, Poulsen.