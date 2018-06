Perú vs. Dinamarca: Día, hora y canal tv del debut en el Mundial Rusia 2018

Perú vs. Dinamarca EN VIVO. ¡El ansiado día de ver a la selección peruana de vuelta en un mundial está más cerca que nunca! La bicolor debuta en Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia y más de 30 millones de almas alentarán con todo a los 23 elegidos de Ricardo Gareca. La blanquirroja lucirá más linda que nunca en la Copa del Mundo y aquí te traemos todos los detalles de este esperado partido.



Perú llega a Rusia 2018 tras varios partidos de preparación en los que ha mantenido el invicto de no perder ninguno de sus últimos 15 encuentros.



El último, jugado en Gotemburgo frente a Suecia, la selección peruana logró un empate 0-0 en lo que también era la despedida de la hinchada sueca previo al Mundial.

Pero vamos a lo más importante: Perú vs. Dinamarca , el partido más esperado, el encuentro que representa el término de una maldición que por 36 años persiguió a la selección peruana e hizo perder las esperanzas de la hinchada blanquirroja de poder ver al 'equipo de todos' en una competencia tan importante como un mundial.

¿Qué día y hora se juega el Perú vs. Dinamarca? La selección peruana debutará el sábado 16 de junio desde las 11:00am. (hora peruana).

¿Dónde se jugará el Perú vs. Dinamarca? El estadio Mordovia Arena ubicado en la ciudad de Saransk será el escenario de este encuentro clave si la selección peruana quiere asegurar la clasificación a la siguiente ronda del Mundial Rusia 2018.



¿Qué canales transmitirán el Perú vs Dinamarca? En nuestro país, el partido será emitido por Latina, que es el canal de señal abierta oficial del Mundial Rusia 2018. Directv también pasará este encuentro en el Perú y en todo Latinoamérica.

Dinamarca llega al partido contra Perú tras disputar cuatro amistosos, siendo la mayoría empates y demostrando que no es un país para descuidarse y menos para confiarse.

Si no puedes seguirlo en TV, en Trome.pe podrás encontrar todos los pormenores minuto a minuto, goles, jugadas, la polémica y las figuras del Perú vs. Dinamarca . ¡No te lo pierdas!

