Perú vs Dinamarca EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE Debut por el Grupo C del Mundial Rusia 2018

Perú vs Dinamarca EN VIVO EN DIRECTO . La 'Blanquirroja' empieza su sueño mundialista frente a la 'Dinamita Roja' este sábado en el Mordovia Arena de Saransk por el Grupo C de Rusia 2018 . El partido arrancará a las 11:00 a.m. por las señales de Latina, TV Perú y DirecTV.



¿Vas a seguir el Perú vs Dinamarca vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, reacciones, declaraciones y más.



Luego de 36 años de ausencia, Perú volverá a jugar un partido del Mundial, donde tendrá como primer rival a Dinamarca . Los de Ricardo Gareca buscarán los 3 puntos que lo acerquen a los octavos de final.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 6:00 p.m.

Argentina / 1:00 p.m.

Uruguay / 1:00 p.m.

Chile / 12:00 m.

Paraguay / 12:00 m.

Bolivia / 12:00 m.

Venezuela / 12:00 m.

Perú / 11:00 a.m.

Colombia / 11:00 a.m.

Ecuador / 11:00 a.m.

Estados Unidos / 12:00 m.



Perú , que participará en su quinto Mundial (1930, 1970, 1978, 1982 y 2018), mantiene un invicto de 15 partidos sin conocer la derrota. De sus 5 partidos amistosos de preparación para Rusia 2018 ganó 4 y empató 1.



Justamente dicho empate fue el último partido oficial de Perú de cara al Mundial Rusia 2018 (0-0 ante Suecia en Gotemburgo), donde el técnico Ricardo Gareca alineó a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero juntos desde el arranque.

Paolo Guerrero es una de las mejores cartas de Perú para el choque frente a Dinamarca . El delantero fue habilitado por el Tribunal Suizo y se integró a la selección peruana antes de sus dos últimos amistosos. Volvió ante Arabia Saudita y marcó un doblete.



Dinamarca , por su parte, pondrá todas sus fichas a sus estrellas Eriksen y Poulen, jugadores que marcaron los goles de la 'Dinamita Roja' en su último amistoso ante México. Ojo: en todos sus duelos rumbo a Rusia 2018 no ha recibido goles (4 partidos).