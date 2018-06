Perú vs. Dinamarca EN VIVO Horarios y canales del Mundo partido debut Mundial Rusia 2018

Perú vs. Dinamarca EN VIVO HORARIOS Y CANALES . La selección peruana debutará este sábado 16 de junio en el Mundial Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia. El país entero se paralizará y los peruanos del mundo no se perderán este duelo que marcará una nueva era de gloria en el fútbol peruano, pues para muchos es la primera vez que verán a la bicolor en una copa del mundo.



El escenario elegido por la FIFA para este Perú vs. Dinamarca será el Mordovia Arena donde más de 35 mil peruanos acompañarán a la selección peruana en este esperado debut en Rusia 2018 . Mientras que al equipo danés lo alentarán unos cinco mil hinchas.

Perú llega a este debut con la moral a tope y con más de 30 millones de peruanos esperanzados en que haga un buen papel en este Mundial Rusia 2018 a pesar de estar en uno de los grupos más difíciles de esta Copa del Mundo con Dinamarca, Francia y Australia .



Para este Perú vs. Dinamarca Ricardo Gareca no quiere arriesgar y por ello Paolo Guerrero no será del arranque ante el equipo danés, debido a que aún no ha recuperado su máximo nivel, por ello prefiere asegurar con Jefferson Farfán y André Carrillo, que ya han alineado juntos en los últimos partidos previo a Rusia 2018 .





DONDE VER EL PERÚ VS. DINAMARCA EN EL MUNDO



En el Perú los canales Latina, TV Perú y DirecTv serán los encargados de transmitir el Perú vs. Dinamarca en territorio Nacional.



Portugal: Sport TV1, RTP Play, RTP 1, Sport TV LIVE, Antena 1 - RTP

Argentina: TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, Canal de las Estrellas

Australia: SBS Radio 3, SBS Live, SBS Radio 2, Optus Sport, SBS Radio 1, SBS

Austria: OE24, SRF zwei, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste, ORF TV Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins

Bélgica: La Deux, RTBF Auvio Direct, Sporza Live, Één

Bolivia: COTAS Televisión, Tigo Sports Bolivia, Red Uno, Red Unitel

Brasil: Globo, Fox Sports 2 Brazil, FOX Sports 1 Brasil, FOX Play Brasil, SporTV, SporTV Play

Canadá: RDS, TSN5, RDS GO, TSN GO, TSN Radio 1040 - 1410, TSN4

Chile: DIRECTV Play Deportes, Canal 13, Mega, Movistar Play Chile, DIRECTV Sports Chile, TVN

China: CCTV-5, CCTV 5+ VIP

Colombia: Deportes RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, RCN Television, DIRECTV Play Deportes

Croacia: HRT 2

República Checa: CT Sport

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Denmark

República Dominicana: SportsMax App, Sky HD

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Sky HD, TDN

Francia: TF1, TF1 Live, beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: ORF TV Live, SRF zwei, Sportschau Live, Sky Sport UHD Germany, ORF eins, Sky Go Deutschland, ARD Das Erste

Grecia: ERT 1

Honduras: Tigo Sports Honduras, TDN, Televicentro En Vivo, Canal 7 Televicentro, Sky HD

Italia: RSI La 2, Radio 105 Network, Mediaset Italia Live, Canale 5

Japón: NHK Japan

México: Canal de las Estrellas, Televisa Deportes, Azteca Deportes, Sky HD, TDN, Blue To Go Video Everywhere, Azteca 7

Marruecos: beIN MAX 2, beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX 1

Países Bajos: Één, NPO 1

Nueva Zelanda: SKY Go NZ, Sky Sport 4 NZ

Noruega: TV2 Sumo

Panamá: TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD, TVN2 Panama, Movistar Play Panama, TVN Radio 96.5, TDN

Paraguay: SNT Paraguay, Telefuturo

Puerto Rico: SportsMax App

Suecia: SVT 1, SVT Play

Reino Unido: BBC iPlayer, BBC Radio 5 Live, TalkSport Radio UK, BBC Sport Live, BBC One

Estados Unidos: Telemundo, FOX Network, Futbol de Primera Radio, Telemundo Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes



