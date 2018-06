Perú vs. Dinamarca EN VIVO Latina, TV Perú y DirecTv debut por el Grupo C en el Mordovia Arena Mundial Rusia 2018

Perú vs. Dinamarca EN VIVO . La selección peruana rompió el maleficio y este sábado 16 de junio estará sobre el gramado del Mordovia Arena para debutar en Rusia 2018 tras 36 años de ausencia en un mundial de fútbol. La bicolor se enfrentará a un difícil equipo danés por primera vez en su historia.



Perú vs. Dinamarca se iniciará a las 11:00am de este sábado 16 de junio donde más de 35 mil hinchas peruanos alentarán con el alma, corazón y vida al 'equipo de todos' en su regreso a los mundiales.



Este Perú vs. Dinamarca será transmitido en el Perú por la señal de Latina, TV Perú y DirecTv.



Aunque la ansiedad se ha apoderado no solo de los hinchas, sino también de los jugadores, el DT se la selección peruana Ricardo Gareca indicó que "nuestra expectativa es hacer el mejor papel y dentro de los objetivos que nos hemos trazado está el poder clasificarnos".

"Ver al hincha peruano en todas partes del mundo donde vamos es un espectáculo. Sabemos que contamos con su apoyo, no nos sorprende y nos da una energía... pero no será determinante", añadió Ricardo Gareca frente a la 'invasión' de hinchas en Rusia previa al Perú vs. Dinamarca .



Esta es el quinto mundial de Perú , al que tuvo acceso tras derrotar en el repechaje a Nueva Zelanda. Así acabó con la racha de 36 años sin clasificar a una Copa del Mundo desde 1982, la más larga de años sin jugar entre las 32 selecciones clasificadas a Rusia 2018 .



Dinamarca es un equipo sólido que ha alcanzado las fases eliminatorias en tres de sus anteriores cuatro participaciones en Copas del Mundo, pero nunca ha superado los cuartos de final

Paolo Guerrero, máximo goleador de la selección peruana no será del arranque en el Perú vs. Dinamarca , pero sí lo hará Jefferson Farfán, quien estará cara a cara con el goleador del equipo danés Christian Eriksen, el delantero que ha participado en el 56% de los goles daneses en la etapa clasificatoria.



Perú y Dinamarca llegan invictos al Mundial Rusia 2018, ambos equipos llevan 18 meses sin perder y este sábado 16 de junio uno podría perder la racha positiva sin derrotas.

Perú tiene bien estudiado a Christian Eriksen, el máximo goleador de Dinamarca y saben que no lo deben perder de vista, pues por algo lo llaman 'Rey Christian' y los hinchas daneses lo ven como el talismán que los hace soñar con llegar lejos en Rusia 2018.



Sin embargo, en el Perú , Paolo Guerrero es la estrella indiscutible de la selección peruana y los hinchas peruanos están más que felices con la presencia del capitán en esta Copa del Mundo.

