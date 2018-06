¡Somos locales otra vez! Los peruanos resaltamos el estadio de Ekaterimburgo en el duelo Perú vs. Francia, por la fecha 2 del Grupo C del mundial Rusia 2018.

La oleada blanquirroja colmó las graderías del estadio de Ekaterimburgo y dejó todo el aliento en este importante encuentro de la selección peruana ante Francia.

Transcurría los 5 minutos del encuentro y en plena transmisión del partido Perú vs. Francia se escuchaba lo cánticos peruanos. ¡Cuánta emoción!

"Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si eres mi Perú querido, mi país bendito que me vio nacer" , se escuchaba en todo el estadio de Ekaterimburgo .

Sin dudas, l a barra peruana es una de las más numerosas en el mundial Rusia 2018 y en este último encuentro quedó totalmente demostrado. ¡Vamos Perú!