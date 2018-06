Perú vs. Francia: Estas son las prohibiciones que tiene el estadio donde jugará la selección peruana ¡Atención hinchas!

Estamos a horas del Perú vs. Francia , partido que podría dar esperanzas a la selección peruana de seguir con vida en el Mundial Rusia 2018 y son miles los peruanos que estarán en el Ekaterimburgo Arena presenciando este encuentro que no será apto para cardíacos. Sin embargo, muchos compatriotas que llegarán de frente al estadio deben tomar en cuenta una serie de prohibiciones que podrían causar más de un contratiempo a algún fanático de la bicolor.



De acuerdo a nuestros corresponsales Trome en Rusia, Ekaterimburgo es la tercera ciudad más importante de este país y por lo tanto cuenta con una serie de estrictas normas que ni siquiera un ruso se atrevería a romper por riesgo a terminar en la cárcel o deportado.

En las afueras del Ekaterimburgo Arena , escenario del Perú vs. Francia , hay un cartel grande que señala todas las cosas prohibidas que tiene este estadio y que el personal de seguridad no dejará pasar por ningún motivo.



Entre lo visto en la fotografía que mostramos en esta nota, se puede ver que los hinchas de Perú y Francia no podrán ingresar con lo siguiente:



- No armas

- No extintores

- No bengalas o fuegos artificiales

- No carteles

- No cohetones

- No guitarras, tarolas o bombos

- No instrumentos musicales

- No carteles de medidas mayores de un metro

- No bebidas alcohólicas

- No cascos

- No maletas

- No mascotas

El estadio Ekaterimburgo Arena tiene una serie de prohibiciones previo al Perú vs. Francia. (Fotos: Trome) El estadio Ekaterimburgo Arena tiene una serie de prohibiciones previo al Perú vs. Francia. (Fotos: Trome)

Por ello, se hace un llamado a los hinchas que asistirán al Perú vs. Francia a tomar sus precauciones y cumplir con esta reglamentación, ya que de lo contrario no podrán ingresar al estadio y se perderán la oportunidad ver este decisivo encuentro por el Mundial Rusia 2018.

