Perú vs Francia: Hinchas de la 'Blanquirroja' y comensales rusos disfrutaron de un ceviche en Ekaterimburgo

Perú vs Francia nos tiene en vilo a todos los hinchas de la 'Blanquirroja' que esperamos este encuentro por el Mundial Rusia 2018 en busca del soñado triunfo ante los galos.



Pero antes del Perú vs Francia, 'El Emperador' Francisco García, correspondal de Trome.pe, estuvo con cocineros peruanos que hicieron deleitar con su sazón a comensales nacionales y extranjeros que llegaron hasta Ekaterimburgo para disfrutar de un ceviche.



Tras hacer el ceviche, todos los hinchas de la selección peruana, de Francia y rusos disfrutaron de un momento de camaradería ante del esperado encuentro por Rusia 2018.



Puedes seguir todos los partidos del Perú vs Francia por el Mundial Rusia 2018, AQUÍ.

Rusos y peruanos disfrutaron de un ceviche en Ekaterimburgo. (Video: Trome.pe)

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE