Perú vs. Francia: Memes despiadados previo al decisivo partido del Mundial Rusia 2018 | FOTOS 

Perú se enfrenta a Francia hoy por el Mundial Rusia 2018 y los hinchas peruanos juegan su partido aparte con memes de Facebook y Twitter donde hacen una comparación con la cultura inca y la francesa. ¡El ingenio peruano es la locura!



Este Perú vs. Francia es un partido decisivo para la selección peruana y sus aspiraciones de seguir avanzando en el Mundial Rusia 2018, por ello un triunfo es importante y más de 30 millones de peruanos alentarán hasta el final del partido.



Precisamente, un meme que llamó la atención de todos es el que se viralizó rápidamente fue el del supuesto comunicado del Ministerio de Trabajo que declaraba feriado no laborable por el Perú vs. Francia.



Inmediatamente la confusión se apoderó de los usuarios y el Ministerio de Trabajo tuvo que emitir un comunicado oficial para desmentir el viral e indicar que no es feriado y que las actividades se realizarán con total claridad.

