Perú vs. Francia: ¿sabías que nuestra selección le ganó a los galos en 1982?

El 28 de abril de 1982, Perú dio uno de los conciertos de fútbol más recordados en la historia. Fue ante Francia. A menos de dos meses del debut en España 82. En aquella selección, Rubén ‘Panadero’ Díaz, fue el capitán. “Ellos tenían estrellas como Amoros, Platini, Tigana, Rocheteau, Gengini, entre otros. En el Mundial fueron semifinalistas. Me hice sentir, ese Rocheteau era bravo, no se quejaba cuando le daban, me respondía. No podemos tener miedo a los rivales. Esta Francia tiene a Dembéle, Mbappé, Griezmann, Pogba, Umtiti, pero si vamos a salir a la cancha pensando en los millones que cuestan estamos jodidos. Hay que enfrentarlos con coraje, sin temores. Ellos podrán tener individualidades, nosotros tenemos equipo”.

Por aquella época el uso de Internet, smartphone, laptops o chips eran aún desconocidos. Perú apenas figuraba en el mapa para muchos extranjeros. Pero ‘Panadero’, Oblitas, Leguía y otros se encargaron de presentar nuestras credenciales. “Creían que teníamos plumas o éramos hippies. Los únicos peruanos que conocían eran el ‘Cholo’ Sotil y el ‘Nene’ Cubillas. Ese día los tuvimos locos, se miraban entre ellos, se preguntaban ¿de dónde salieron estos? Nunca más se olvidaron de Perú. Eso es lo que deben hacer el jueves los muchachos”.

“Guerrero es de los mejores delanteros, no puede estar en la banca. Un defensa no es gil, sabe que cuando tiene a uno de talla mundial, hay que tenerle respeto. Francia tiene gente rápida, dinámica, pero si les hacemos un embudo y los dejamos sin espacios, les va a costar. Conforme avancen los minutos empezarán a preocuparse. Tenemos que salir con un 4-3-2-1 y full concentrados. En un Mundial, los errores se pagan caro. No hay tiempo para lamentos porque te regresas a tu casa. Hay que irles sin miedo y con todo. En España 82 marqué al grandazo Roger Milla y a Paolo Rossi, me reventaron y también les dejé un cariño. No hay jugador imparable si estás preparado al 300%. Mira a México, Suiza, Islandia que frenaron a candidatos como Alemania, Brasil y Argentina. Hoy las distancias se acortaron. Si hoy jugara sería millonario y dueño de La Herradura”.