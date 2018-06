Perú vs Francia: Ricardo Gareca ensaya cambios para sorprender a los galos [FOTOS]

POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA | ENVIADO ESPECIAL A RUSIA

Moscú.- No importa si es vaso o copa, igual bebamos champán francés. Cada partido es una batalla y Ricardo Gareca está listo para mover a sus soldados en la batalla final. La idea es más potencia ofensiva y mejor marca en la volante.



La contusión que sufrió Renato Tapia en la cabeza lo sacará del once nacional y en su lugar entrará Pedro Aquino , quizás de no tan buen pase, pero con mejor recorrido y presión. Su misión será dura porque, pese a estar ayudado por Yotún , deberá batallar contra Kanté y Matuidi, los recuperadores de pelota de los ‘galos’.

Con Cueva y Flores ratificados, quien dejaría su puesto sería André Carrillo . Su lugar sería ocupado por Paolo Guerrero . Esto haría que Jefferson Farfán retroceda a jugar en la zona derecha, donde se siente más cómodo. Otra opción que probó en la práctica de ayer fue el ingreso de Andy Polo , de enorme sacrificio para el ida y vuelta, y con ello tapar al veloz Mbappé. La intención sería: no juego yo ni tú.



El resto del equipo tendrá las subidas de los laterales Luis Advíncula y Miguel Trauco . En la zaga, si bien Alberto Rodríguez es inamovible, ayer Gareca ordenó el ingreso de Miguel Araujo por Christian Ramos , pues está más acostumbrado a chocar y salir airoso ante centrodelanteros fuertes y altos como lo es Olivier Giroud (1,93 metros), que entraría por Dembélé.

DATAZOS

* El plantel vio el video del partido donde Colombia venció 3-2 a Francia en el amistoso que se jugó en marzo, en París.

* Gareca habló a solas con Aquino por casi 15 minutos.

* El árbitro del Perú-Francia será un debutante en mundiales: Mohammed Abdullah Hassan, de Emiratos Árabes Unidos.

