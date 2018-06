Perú vs Francia: Uruguayos dedican emotivo mensaje a la 'Blanquirroja' y critican a los chilenos que se burlan de la bicolor

Perú quedó eliminado del Mundial Rusia 2018 tras perder ante Dinamarca y Francia, ambos partidos por 1-0, nuestros hermanos uruguayos dedicaron un sentido mensaje a la 'Blanquirroja'.



A través de la cuenta de Facebook de Momo Uruguay, los charrúas indicaron que están tristes, reconociendo que el grupo de la selección peruana era el más complicado para los equipos sudamericanos.



"No se pudo, era un grupo bravísimo (el más difícil de los 5 sudamericanos) y así lo fue, faltó suerte quizás, precisión, pero ya no importa, de todas maneras Perú ganó, ¿qué ganó?, ganaron el prestigio de volver a los Mundiales 36 años después, volver para quedarse. En un futuro recordarán este 2018 como el año en que volvieron a ir a todos los Mundiales, se lo merecen, que no decaiga, son parte de la fiesta y lo seguirán siendo, ah... y los de afuera son de palo, ¡Vamos Perú cara**!", indica el post de los hinchas uruguayos en Facebook que apoyan a la selección peruana.



La frase "afuera son de palo" fue en clara referencia a los chilenos que se burlaron de la selección peruana tras su eliminación del Mundial Rusia 2018, aunque 'La Roja' no está en el torneo.

Uruguayos apoyan a la selección peruana. (Facebook: Momo Uruguay)

La selección peruana es el primer equipo sudamericano en ser eliminado del Mundial Rusia 2018 tras sus derrotas ante Dinamarca y Francia.



El último partido de la selección peruana será ante Australia el próximo martes 26 de junio a las 9:00 a.m. (hora peruana) por el Mundial Rusia 2018.



