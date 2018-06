Perú vs Francia EN VIVO Alineaciones ONLINE por el Grupo C del Mundial Rusia 2018

Perú vs Francia EN VIVO . Sudamericanos y europeos protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la fecha 2 del Grupo C del Mundial Rusia 2018 . En esta galería conoce las posibles alineaciones.



El Perú vs Francia será, sin duda, un encuentro de vida o muerte para los de Ricardo Gareca. Esto luego de caer dolorosamente ante Dinamarca por la mínima diferencia.



Perú saldrá en busca del triunfo ante Francia que le permita soñar con los octavos de final del Mundial Rusia 2018 . En la previa, la 'bicolor' tiene muchas chances de salir airoso tras los 90 minutos por el juego mostrado en la jornada 1.

El once titular de Perú todavía es una incógnita. Ricardo Gareca decidirá a última hora si junta o no a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Además, se sabe que Renato Tapia dejará su lugar a Pedro Aquino por precaución (sufrió una dura caída ante Dinamarca).