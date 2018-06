EN DIRECTO Perú vs. Francia EN VIVO CANALES DEL MUNDO. La selección peruana se juega su partido más difícil ante los franceses en el Mundial Rusia 2018 este jueves 21 de junio a las 10:00am. en el Ekaterimburgo Arena. Este duelo será transmitido en el Perú por Latina, DirecTv y Tv Perú. ¡Nuestro país se paralizará nuevamente por la bicolor y con la esperanza que pueda seguir avanzando en la Copa del Mundo!.



Este Perú vs. Francia será para ambos equipos el más duro del Mundial, ya que si bien la selección peruana necesita los tres puntos para seguir soñando en Rusia 2018, los franceses no dejarán pasar la oportunidad de seguir sumando puntos y asegurar su presencia en cuartos de final de este campeonato del cual no es campeón desde 1998.

Ricardo Gareca aún mantiene en duda cuál será el once titular de la selección en el Perú vs. Francia, pero es casi seguro que Paolo Guerrero estará desde el arranque del partido, mientras que André Carrillo y Renato Tapia podrían estar en la banca debido a que están sentidos tras el primer partido del Mundial ante Dinamarca.