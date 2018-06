Perú vs. Francia EN VIVO EN DIRECTO CANALES . La selección peruana se jugará el partido de su vida ante los franceses. La bicolor necesita ganar sí o sí en el Mundial Rusia 2018 si quiere seguir con chances de avanzar a octavos de final de la Copa del Mundo.



Perú vs. Francia tienen tan solo un antecedente, fue un amistoso en abril de 1982 en el Parque de los Príncipes, con victoria 1-0 para el seleccionado peruana y los hinchas de la bicolor que esta historia se repita en el Mundial Rusia 2018 .



El Perú vs. Francia se jugará este jueves 21 de junio a las 10:00am. en el Ekaterimburgo Arena, donde miles de hinchas ya han llegado a esta ciudad para alentar con todo a la blanquirroja en este importante y determinante encuentro por el Mundial Rusia 2018 .



Latina, DirecTv y Tv Perú serán los canales en nuestro país que transmitirán el Perú vs. Francia .

El último equipo sudamericano en derrotar a Francia en la Copa del Mundo fue Argentina en 1978. Desde ese juego, el seleccionado galo lleva siete juegos sin derrotas ante equipos de CONMEBOL, con tres de los cuatro más recientes empatados 0-0.



Además, Francia lleva seis partidos seguidos sin conceder goles en Copa del Mundo ante equipo de Sudamérica. Careca, de Brasil, fue el último que le anotó, en los cuartos de final de 1986 (1-1).

En la historia de los Mundiales, Perú no ha derrotado a equipos de Europa en ninguno de sus últimos cinco partidos, su más reciente victoria fue ante Escocia en 1978. Asimismo, la selección peruana lleva siete partidos sin victorias en la Copa del Mundo.



Para este Perú vs. Francia , Ricardo Gareca esperará hasta el último minuto para alinear con Renato Tapia y André Carrillo , quienes quedaron sentidos tras el partido ante Dinamarca . Alberto Rodríguez también es una alarma en la selección peruana.

En tanto Francia llegará con todo su equipo estelar a este partido decisivo con Perú en el Ekaterimburgo Arena, ya que un triunfo le daría el pase directo a octavos de final y un empate podría hacer peligrar sus objetivos en este Mundial Rusia 2018.

