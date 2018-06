Perú vs Suecia: Claves del partido a tener en cuenta con miras al debut en el Mundial Rusia 2018

Perú jugó su último amistoso de cara a su debut ante Dinamarca el próximo 16 de junio. De los 5 encuentros de preparación, los de Ricardo Gareca no perdieron ninguno, aunque este último, ante Suecia , es el único que no pudo ganar y en el que fue más exigido. ¿Qué cosas nos dejó el encuentro?



EL RIVAL



Suecia fue, sin duda, el rival que más evidenció las falencias de la selección peruana de cara al Mundial Rusia 2018. Esto sumado a que fue la primera vez que la 'bicolor' jugó como visitante (Gotemburgo) en la despedida del local previo a la Copa del Mundo. Los de amarillo y azul presionaron, ganaron en el juego aéreo y no dejaron que Perú hilvane ocasiones de gol en los últimos metros del campo.



LA IMPRECISIÓN



Quizás, uno de los problemas más grandes de la selección peruana que hoy se notó mucho más. La presión constante y la movilidad del local provocaron que los jugadores de Perú se equivoquen en los pases. Una situación que en el Mundial nos podría costar caro con rivales de mayor jerarquía como Francia. Tapia y Yotún fueron los que más perdieron el esférico.



LOS CAMBIOS



No cabe duda que la incorporación a último momento de Paolo Guerrero movió, en cierto modo, el once titular de Ricardo Gareca. Si antes de los 2 últimos amistosos de Perú (Arabia Saudita y Suecia) la alineación de la 'bicolor' salía de memoria, con Jefferson Farfán de punta, Christian Cueva de enganche, Edison Flores y André Carrillo de volante; hoy hay algunas dudas.



Ante Suecia, y con Paolo Guerrero de '9', Jefferson Farfán pasó a ser el '10' del equipo. Christian Cueva y André Carrillo, los volantes, siendo Edison Flores el "sacrificado" del once. ¿Con qué equipo se quedará Ricardo Gareca? Seguro dependerá del rival y de cómo querrá afrontar el partido. Hay variantes.