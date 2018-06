Perú vs. Suecia: Hinchas peruanos ya viven la previa del último amistoso de la selección previo a Rusia 2018

La fiesta del Perú vs. Suecia poco a poco se va convirtiendo en una celebración roja y blanca. Se estima que miles de peruanos en ese país europeo y de otros países cercanos estarán presente en el último amistoso que la selección peruana jugará previo al Mundial Rusia 2018, en el que participaremos luego de 36 años.



Desde muy temprano, nuestro enviado especial José 'Huachano' Lara se encuentra en los alrededores del estadio Nya Ullevi donde se disputará el Perú vs. Suecia y se topó no solo con fanáticos de la selección peruana, sino también con otros compatriotas que aprovechan este partido para vender souvenirs peruanos, camisetas y hasta pósters de las principales estrellas de la bicolor.



Así encontramos a un grupo de compatriotas que ya instalaron su puesto de ventas en la que ofrecen la camiseta de Perú a 45 dólares y pósters entre 3 y 10 dólares. Sin duda será negocio redondo. "Son tres horas que hemos manejado desde Estocolmo, hay que recuperar aunque sea para la gasolina", dice uno de los hinchas que se encuentran en la explanada del estadio Nya Ullevi.

Hinchas peruanos y suecos llegan para alentar a su equipo en el Perú vs. Suecia.

También encontramos a Maritza, una peruana que llegó hace unos años a Suecia . Ella llegó al estadio junto a sus dos hijos y su esposo de nacionalidad sueca, por ello los cuatro lucieron camisetas especiales mitad peruana, mitad del país escandinavo.



Así también encontramos a una pareja de jóvenes que llegaron desde España, fanáticos de Sergio Peña, para alentar a la selección peruana . Ellos manifestaron que esperan que Perú llegue muy lejos en el Mundial y hoy vivirán una verdadera fiesta roja y blanca en Suecia.

Peruana con su familia sueca llegan al estadio para el Perú vs. Suecia.

Así, poco a poco los hinchas de Perú llegan para armar la verdadera previa bicolor que estamos seguros dejarán chicos a la de Suecia.