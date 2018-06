Perú vs Suecia: Pedro Gallese salvó su arco con arriesgada atajada mano a mano | FOTOS | VIDEO

El portero Pedro Gallese evitó la caída de su arco de manera arriesgada en el partido amistoso Perú vs Suecia preparatorio para el Mundial Rusia 2018 .



Forsberg, Berg y Larsson arremetieron en ataque ante la desconcentración de la defensa peruana y el golero Pedro Gallese se vio obligado a abandonar su arco.



Gallese llegó casi al borde del área, se tiró abajo y con los pies despejó el peligro. Sin duda, fue una acción arriesgada por partida doble. Pudo ser penal o de lo contrario facilitaba el gol del rival tras dejar su arco desguarnecido.



Pero no fue la única intervención del portero Gallese en el Perú vs Suecia . Minutos más tarde voló y atajó un remate de tijera que tenía destino de red.

Mira la atajada de Pedro Gallese en el Perú vs Suecia :

