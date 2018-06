Perú vs. Suecia: Peruanos se recursean en la previa del partido amistoso en el estadio Nya Ullevi | VIDEO | FOTOS

Los hinchas peruanos se las traen a todos los lugares que van y el Perú vs. Suecia no es la excepción, pues un grupo de fanáticos de la blanquirroja condujeron tres horas desde Noruega a bordo de una camioneta que no solo llevaban el sueño de ver a la selección peruana jugar su último amistoso, sino que el vehículo estaba cargado de mercadería para vender en la explanada del estadio Nya Ullevi.



Richard Avila Astete y su hijo contaron en el vivo de Trome.pe que manejaron más de dos mil 500 kilómetros, desde Noruega, para llegar muy temprano y ganarse con un buen sitio para ofrecer camisetas, gorras, guantes, pósters, vinchas y demás souvenirs de la selección peruana .



"He cruzado las fronteras de los países de Finlandia y Suecia para llegar aquí a Gotemburgo. Son tres días manejando", dijo Don Richard que lucía orgulloso la camiseta peruana mientras su hijo atendía a los clientes peruanos que buscaban un polo de Perú .

Hinchas peruanos manejaron desde Noruega hasta Gotemburgo para alentar a la selección peruana y recursearse vendiendo camisetas de Perú.

Don Richard contó que hay que recursearse sobre todo para los gastos porque "todo es caro aquí en Suecia , en Europa". "He traído unas cositas desde Perú para vender, ya me queda muy poco y espero vender todo para recuperar lo invertido".



El hincha peruano indicó que solo ha llevado 50 camisetas las que vende a 400 coronas suecas (45 dólares), pósters que vendió a 10 dólares. "También he traído el álbum Panini, los chullos está a 22 dólares".

Hinchas peruanos se recursean vendiendo camisetas de Perú y pintando caritas a fanáticos de la selección peruana.

En este mismo puesto peruano encontramos a una ciudadana sueca ofreciendo el servicio de pintado de rostro con las banderas de Perú .



También hallamos a dos compatriotas que llegaron desde el Cusco vestidos de inca y ñusta. Ambos viven más de 10 años en Suecia y no podían dejar de asistir a este Perú vs. Suecia . "Después de 36 la selección peruana llega al Mundial y esperamos que hagan un buen papel".



En tanto, otro grupo de peruanos no dejaban de entonar a viva voz la canción 'Contigo Perú' y otros valses peruanos que estando tan lejos de la patria, nos hacen sentir como en casa.